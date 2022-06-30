Посольство США в Москве подняло флаг ЛГБТ

Фото: телеграм-канал "Посольство США в Москве"

Посольство США в России вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ, об этом ведомство сообщает в своей официальной группе "ВКонтакте".

"Соединенные Штаты стремятся к такому миру, в котором каждый человек будет иметь возможность жить открыто, если он того пожелает", – говорится в публикации.

В ЛДПР отреагировали на действия дипломатов с иронией. Ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин.

"Полагаю, что американцы этим жестом просто продемонстрировали согласие с тем, как их в частных разговорах называет большинство жителей России", – передает News.ru его слова.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, вводящий штрафы до 10 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений в России.

В настоящей редакции свода Законодательных норм предусмотрены штрафы только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Проектом же предлагается признать статью 6.21 утратившей силу и распространить административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в целом.

Для граждан штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 до 5 миллионов рублей. За пропаганду в СМИ и в Сети сумма взыскания существенно вырастает.