Суд оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за пропаганду гомосексуализма

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Столичный суд оштрафовал TikTok на 2 миллиона рублей за пропаганду гомосексуальных отношений.

Сервис оштрафовали по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ"), передает ТАСС.

Также штраф получила компания Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ). Поводом послужила публикация в соцсетях репостов с "ОВД-Инфо" (признан в РФ иноагентом) со ссылками на материалы, пропагандирующие ЛГБТ-сообщество.

До этого компанию Google оштрафовали за распространение на YouTube фейков о потерях ВС РФ и жертвах среди мирного населения на Украине. Речь идет о роликах, в которых говорилось о якобы перехваченных СБУ телефонных разговорах военных РФ с родственниками.