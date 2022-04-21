Cуд Москвы признал законным возбуждение ФАС дела против Apple по оплатам через App Store

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Арбитражный суд Москвы признал законным возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ дела против компании Apple, навязывающей пользователям оплату товаров через AppStore, сообщает РИА Новости.

Первая инстанция в четверг, 21 апреля, отклонила требования Apple признать незаконными предупреждение ФАС, решение об отказе продлить срок рассмотрения предупреждения и приказ о возбуждении антимонопольного дела.

В течение месяца данное решение может быть обжаловано.

В октябре 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против компании Apple в связи с запретом разработчика приложений сообщать пользователям о возможности оплаты покупок вне AppStore. По данным ведомства, компании грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке.