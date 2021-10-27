ФАС возбудила против Apple дело о нарушении антимонопольного законодательства

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против компании Apple в связи с запретом разработчика приложений сообщать пользователям о возможности оплаты покупок вне AppStore. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФАС.

"В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке", – отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Китае из-за отсутствия зарядных устройств в комплекте поставки iPhone на компанию Apple подали в суд.

Истец утверждает, что лишение одной из частей комплектации смартфонов зарядных устройств Apple нарушает законные права и интересы потребителей.

