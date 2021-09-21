ФАС пригрозила Booking судом за неуплату штрафа

10:05
Фото: Агентство "Москва"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратится в суд, если сервис Booking.com не выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя службы Петра Иванова.
"В соответствии с действующим законодательством в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке", – сказал Иванов.
По его словам, пока подобных прецедентов не было.
"Иностранные компании, которым по решению ФАС надлежало выплатить штрафы, их выплачивали", – отметил он.
Иванов выразил мнение, что выполнение сервисом Booking.com предписания ФАС об устранении требования о паритете цен повлияет на стоимость проживания в российских гостиницах.
В августе 2021 года Арбитражный суд Москвы признал, что Booking.com незаконно навязывает отелям паритет цен. Данная схема подразумевает, что гостиницы обязаны поддерживать во всех каналах продаж такую же стоимость и данные, что и на портале.
ФАС в декабре 2020 года провела расследование в отношении Booking.com после обращения общественной организации "Опора России", в рамках которого были установлены факты злоупотребления доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.
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