ФАС пригрозила Booking судом за неуплату штрафа

Фото: Агентство "Москва"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратится в суд, если сервис Booking.com не выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя службы Петра Иванова.

"В соответствии с действующим законодательством в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке", – сказал Иванов.

По его словам, пока подобных прецедентов не было.

"Иностранные компании, которым по решению ФАС надлежало выплатить штрафы, их выплачивали", – отметил он.

Иванов выразил мнение, что выполнение сервисом Booking.com предписания ФАС об устранении требования о паритете цен повлияет на стоимость проживания в российских гостиницах.

В августе 2021 года Арбитражный суд Москвы признал, что Booking.com незаконно навязывает отелям паритет цен. Данная схема подразумевает, что гостиницы обязаны поддерживать во всех каналах продаж такую же стоимость и данные, что и на портале.

ФАС в декабре 2020 года провела расследование в отношении Booking.com после обращения общественной организации "Опора России", в рамках которого были установлены факты злоупотребления доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.

