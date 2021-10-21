Эксперт оценил последствия от запрета продажи ряда моделей Samsung в РФ

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Запрет на ввоз и продажу в России нескольких десятков моделей смартфонов Samsung не приведет к уходу компании с российского рынка, сообщил главный редактор портала BigGeek Николай Николаев в беседе с Пятым каналом.

По мнению эксперта, для компании Samsung рынок как на территории РФ, так и на территории государств СНГ достаточно важный, поэтому просто уйти с него компания не может.

При этом Николаев не согласился с тем, что уменьшение числа гаджетов Samsung вынудит покупателей начать покупать смартфоны Apple.

"Думаю, что на самом деле компания Apple никаким образом не выиграет от этой ситуации. Все-таки пользователи Samsung предпочтут, скорее, другого производителя смартфонов на базе Android, нежели переходить на экосистему Apple", – объяснил эксперт.

Также специалист выразил мнение, что Samsung подаст апелляцию и будет оспаривать решение суда. Данная ситуация является беспрецедентной, добавил Николай Николаев.

Ранее стало известно, что арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung Electronics продажу в России ряда моделей смартфонов, в том числе новейшего Samsung Galaxy Z Flip.

В июле 2021 года суд запретил продажу смартфонов с системой Samsung Рау. Однако тогда о конкретных моделях не сообщалось. Сейчас в список попала 61 модель – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

