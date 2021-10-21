"Билайн" оценил решение суда о запрете продажи некоторых моделей Samsung в РФ

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В компании "Билайн" считают, что решение суда о запрете продажи в РФ некоторых моделей смартфонов Samsung слабо отразится на продажах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Решение суда еще не вступило в силу. При этом в номенклатуре продаваемых магазинами "Билайн" устройств изменений нет, салоны работают в штатном режиме.

Арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung Electronics продажу в России ряда моделей смартфонов, в том числе новейшего Samsung Galaxy Z Flip. В суде заявили, что использование Samsung Pay нарушает права на изобретение системы электронных платежей. Решение первой инстанции обжаловано ответчиками.