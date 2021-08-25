Samsung сможет удаленно блокировать украденные телевизоры по всему миру

Фото: depositphotos/TKKurikawa

Компания Samsung представила новую технологию TV Block, позволяющую удаленно блокировать украденные телевизоры. Такая функция обеспечит безопасность устройств и снизит число их краж, считают в компании. Об этом сообщает портал Bleeping Computer.

Samsung отмечает, что после подключения телевизора к интернету специальный алгоритм проверит серийный номер устройства в существующих списках украденных или нелегально проданных товаров. Если программа обнаружит совпадение номеров, то автоматически отключит все функции телевизора.

Компания планирует активировать новое программное обеспечение на всех телевизорах бренда. В Samsung считают, что данная технология окажется полезной во время массовых беспорядков, поскольку люди не смогут воровать устройства.

Также отмечается, что технология TV Block прошла успешное тестирование в июле 2020 года в Южно-Африканской Республике после серии ограблений магазинов.

Ранее компания Samsung представила новые "раскладушки" Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, умные часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, беспроводные наушники Galaxy Buds 2, а также стилусы S Pen Fold Edition и S Pen Pro.