Samsung показал складной смартфон с невидимой камерой Galaxy Z Fold3

Фото: Samsung

На мероприятии Samsung Unpacked были представлены новые "раскладушки" Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, "умные" часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, беспроводные наушники Galaxy Buds 2, а также стилусы S Pen Fold Edition и S Pen Pro. Об этом сообщает "Газета.ру".

Новый смартфон получил 7,6-дюймовый AMOLED-дисплей, а также поддержку S Pen. При этом стилус в серии Galaxy Z применяется в первый раз. Сам телефон будет доступен для покупателей в черном и зеленом цветах по цене от 159 990 рублей.

У телефона также установлена подэкранная камера, которую заметно при использовании устройства в раскрытом виде.

В компании отметили, что в смартфоне используется новая технология, которая обеспечивает на 29 процентов более высокую яркость дисплея при меньшем потреблении энергии.



Также третье поколение складного смартфона может похвастаться улучшенными функциями камеры. Так, режим Flex позволяет делать селфи без помощи рук.

Новые смарт-часы были разработаны совместно с Google, благодаря чему владельцы гаджета смогут беспрепятственно пользоваться сервисами компании.

Часы позволят пользователю фактически пройти личный медосмотр: они помогут проконтролировать уровень артериального давления, выявить мерцательную аритмию и измерить насыщение крови кислородом.

Watch 4 будут доступны по цене в 19 990 рублей за модель 40 миллиметров и 22 490 рублей – за 44 миллиметра.

Кроме того, компания представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds 2, где разработано специальное меню "Проверка положения наушников" для более удобного начала работы.

В компании заявили, что функция активного шумоподавления снижает уровень фонового шума до 98%. Владелец может выбрать один из трех уровней интенсивности передачи звуков окружающей среды.

Galaxy Buds 2 будут доступны в черном, белом, оливковом и фиолетовом цветах за 10 990 руб.

Ранее Samsung был признан самым популярным производителем смартфонов в мире. За первые три месяца корейская компания отгрузила 77 миллионов гаджетов, заняв 23% рынка. На втором месте оказалась компания Apple, продавшая 57 миллионов смартфонов и занявшая 17%. Третье место заняла компания Xiaomi.