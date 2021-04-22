Самоуверенный среднебюджетник: тестируем Samsung Galaxy A72

Компания Samsung недавно выпустила свои новые среднебюджетные модели: Galaxy A52 и A72. На самом деле, они и есть флагманы компании, просто не по техническому оснащению (хотя оно на высоте), а по продажам. К примеру: прошлогодняя модель А51 стала самым продаваемым смартфоном в России среди всех брендов и ценовых сегментов – это ли не успех? А главное – смогут ли новинки его повторить? Разбирался наш обозреватель Андрей Рассказов.



Фото: Андрей Рассказов

Внешность

"А" серия начиналась когда-то, как модели для молодежи, – они яркие, узнаваемые, харизматичные. В этом году большой тренд на матовые поверхности, использование пластика и пастельные тона. В Samsung это все учли и даже отлично вписали модуль камеры – единственное, чем сегодня отличаются смартфоны сзади, если не считать логотипов. Блок камер напоминает дорогие устройства своей бесшовностью, при этом отлично справляется с защитой стекла объектива.

Передняя часть может похвастаться отличным дисплеем, при этом я не могу не отметить фронтальную камеру. Вокруг нее есть небольшое металлическое кольцо, которое поблескивает хромом, когда экран выключен. Без сомнения – акцентная деталь. Другой вопрос, а хотите ли вы делать акценты на черном прямоугольнике фронтального стекла.

Экраны обеих моделей – это AMOLED матрицы, а значит, они яркие и красочные. Samsung – бесспорные лидеры в этом, и экраны у них великолепны независимо от ценового сегмента. А тут они еще и с высокой частотой обновления 90 Гц. Все это новшество для "А" серии. В А72 экран на 6,7 дюйма, в А52 поменьше – 6,5 дюйма.



Фото: Андрей Рассказов

Характеристики

В смартфоне установлен средненький процессор от Qualcomm, он восьмиядерный и энергоэффективный. Некоторые требовательные игры могут запускаться не на максимальных настройках, но на средних или минимальных вы сможете запускать почти все. Например, при основной камере на 64 МП видео вы можете снимать максимально в 4К и 30 кадров в секунду. В последнее время эти показатели являются неплохой демонстрацией мощностей процессора.

В ежедневном использовании производительности хватает абсолютно для любых целей. Камера быстро обрабатывает фото, умеренно быстро делает ночные снимки, и, конечно, вы не увидите никаких проблем при манипуляциях с операционной системой и запуском социальных приложений.

Памяти есть несколько вариаций: 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной или 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной. Ее можно расширить картой памяти до 1 Тб. Отличные показатели и даже с запасом.

Батарея в А72 на 5000 мАч – этого хватит на полтора дня умеренного использования или на целый день, если и в игры играть, и навигацию использовать.



Фото: Андрей Рассказов

Камеры

Камер тут большой набор:



64 МП основной сенсор с апертурой 1,8 и оптической стабилизацией

12 МП сверхширокоугольный сенсор

8 МП трехкратный оптический объектив (есть только в А72)

5 МП макросенсор

Мантра использования этих камер стандартная: если света очень много – вы получите отличные снимки с любой из них. При съемке в слабоосвещенных помещениях вас будет выручать разве что основной сенсор.

Основной сенсор вообще очень удачное решение, он справляется с огромным количеством задач. Но ему иногда не хватает подсказок. Например, если камера понимает, что вы снимаете пейзаж, животных или еду, он будет подкручивать контрастность, яркость и четкость снимка. И делает он это, как правило, очень удачно. Но если выключить анализирование сцены, то ровно такие же снимки могут получаться не такими насыщенными и лишенными яркости.



Фото: Андрей Рассказов

Например, две фотографии собаки из одного и того же положения могут выглядеть по-разному, это просто включение или отключение автоматического распознавания сцены.

И как бы я ни любил всех этих автоматических помощников, тут я могу лишь советовать вам включать их, они действительно делают свою работу хорошо. Тем более если вы не обрабатываете свои фото самостоятельно в отдельных приложениях.

Нельзя не сказать

В среднебюджетный сегмент приходит все больше и больше функций и фишек от дорогих флагманских устройств. В этом году в "А" серии впервые появилась защита от влаги и пыли. А значит, вы можете не бояться использовать смартфон как минимум под дождем. Но вообще он и прямое погружение в воду ненадолго сможет пережить, хотя я бы этого рекомендовать не стал.

Также меня очень удивил звук смартфона. Тут впервые используется стерео, и оно очень убедительное. Верхний динамик не уступает по мощности и качеству основному нижнему. Вместе они образуют отличную стереопару, смотреть клипы в YouTube или играть в игры теперь действительно приятно.



Фото: Андрей Рассказов

Вывод

Samsung Galaxy A72 и А52 – устройства про которые реклама не врет. У них действительно отличный экран, отличные камеры (хотя тут хочется ограничится только основными сенсорами), отличная автономность и дизайн. Они как будто собрали в себе бинго всего, что нужно современному человеку, и при этом имеют приятный ценник. А это очень даже тянет на потенциальное звание бестселлера второй год подряд, особенно если потенциальный покупатель не любит или не разбирается в конкурентах из Китая, которые то с одной, то с другой стороны поджимают Samsung.