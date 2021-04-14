Тест короля бюджетников Redmi Note 10 Pro

Наш обозреватель Андрей Рассказов протестировал новый бюджетный смартфон от Redmi и объяснил, почему эта модель может тягаться с дорогими флагманами от ведущих производителей.



Фото: Андрей Рассказов

Меня довольно часто просят "посоветовать какой-нибудь смартфон", и нужно сразу сказать: "каких-нибудь" не бывает. Он либо отвечает вашим запросам, либо нет. А значит, начать нужно с того, какой у вас бюджет и что вам нужно от смартфона.

Что бы вы ни ответили на эти два вопроса, я уверен, что потребности 90% людей может закрыть Redmi Note 10 Pro. На этом можно было бы закончить обзор, но давайте поймем, как смартфон это делает, а бренд Redmi умудряется такие смартфоны выпускать.

Как всегда, есть несколько версий, но я все-таки хочу сконцентрировать ваше внимание на 10 Pro, а не стандартной. Во-первых, он интереснее и объективно лучше, во-вторых, именно он был у меня на тесте.

Дизайн очень приятный и современный. Год или два назад мы бы такой внешний вид могли отнести исключительно к флагманам. Спереди и сзади стекло, фронтальная камера вырезана в экране, сканер отпечатка пальца находится в кнопке включения – и он невероятно быстрый! Блок камер внушительного размера и является акцентом, причем непохожим на другие смартфоны – тут самостоятельный дизайн. На чем сэкономили? Боковые рамки из пластика, нет защиты от воды и беспроводной зарядки. И за исключением характеристик это единственные недостатки, которые и отделяют смартфон от премиум-сегмента.



Фото: Андрей Рассказов

Экран тут AMOLED на 120 Гц. А ведь такое начало появляться во флагманах только в конце прошлого года и на сегодняшний день не у всех есть. Экран невероятно хорош с точки зрения насыщенности цветов, яркости и контрастности. Что уж говорить, в этом ценовом сегменте такое появляется впервые.

Процессор – Snapdragon 732G, новинка от Qualcomm. Это среднебюджетный и отличный процессор. Он тонкий и холодный, а еще на чипе огромное количество приятных дополнений. Например, отдельный сопроцессор для обработки фото, отдельный для аудио и, конечно, прокачанная система самообучающихся алгоритмов.

В общем, получился довольно мощный многостаночник, благодаря которому фото в 108 Мп обрабатываются если не быстрее, то ничуть не медленнее, чем в современных флагманах от Samsung за 100 000 рублей. Но это я забегаю вперед.



Что касается производительности, то в обычной жизни его будет хватать для абсолютно любых задач, приложений и игр. При этом он неплохо распределяет нагрузки, благодаря чему радует автономность. Есть ощущение, что такого процессора должно хватить надолго. Но опыт использования немного портится скоростью памяти: это означает долгие загрузки в каких-то приложениях или долгие перестановки больших файлов (вроде видео) внутри смартфона или при их передаче в соцсети. Это не значит, что что-то работает плохо, но это заметно, если мы сравниваем с флагманскими смартфонами.



Фото: Андрей Рассказов

Что касается памяти, то в России пока продается только версия на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной, последнюю, кстати, можно расширить.

Батарейка тут на внушительные 5 020 мАч. Звучит средненько, учитывая, что экран с частотой обновления 120 Гц. Но на деле смартфона хватает на полтора, а то и два дня. Нужно делать скидку на самоизоляционный режим расхода, но даже с этой скидкой данные достойные.

На что в Redmi решили сделать упор, так это на камеру. Основной сенсор от Samsung на 108 Мп, причем уже второго, самого свежего поколения. Даже если бы в смартфоне не было остальных сенсоров, одного этого хватало бы для всего. Он хорошо себя показывает и в ночное время, и если делать фото издалека и потом приближать: детали не теряются при двукратном приближении и даже чуть больше.

Из дополнительных сенсоров есть сверхширокоугольный, есть макрообъектив и телефотообъектив с двукратным приближением. Конечно, они сильно проигрывают по всем параметрам основному сенсору. Но, если вы делаете снимки на ярком солнце на любой из этих объективов, у вас получится отличное фото.



Фото: Андрей Рассказов

И дам совет: если у вас это или подобное устройство, не стесняйтесь включать определение сцены и помощников, которые улучшают ваши снимки. Я не люблю, как подобные штуки улучшают людей на фото, но вот все остальные сцены – пейзажи, фотки еды, архитектуры, животных и прочего – у них получаются просто на ура. Потом никакие фильтры и обработки не нужны.

Если подытожить, то получается, что смартфон способен на все: игры, тяжелые приложения, отличные снимки, отличный экран и автономность. У него есть все, что может потребоваться человеку на сегодняшний день. На самом деле он всего по паре параметров уступает флагманам.

И все это вы получаете за вполне адекватные деньги — всего 28 000 рублей. Деньги, конечно, не смешные, но за эту сумму вы ни в одном смартфоне на рынке прямо сейчас не найдете такого набора характеристик. И это делает Redmi Note 10 Pro королем своего среднебюджетного сегмента.