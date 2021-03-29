Возвращение легенды: каким получился новый флагман Motorola

Motorola была с нами долгие годы, многие еще помнят легендарный слоган "Hello Moto!". Всего через несколько лет после начала двухтысячных компания будто испарилась. На самом деле она, конечно, всегда была где-то рядом, но громко вернуться на рынок уже не получалось. До сегодняшнего дня. Чего только стоит ремейк легендарной раскладушки Motorola Razr 5G. Но сегодня поговорим про новинку в более привычном для нас виде – про смартфон Motorola Edge+. Наш обозреватель Андрей Рассказов тщательно протестировал флагман и выяснил, сможет ли он конкурировать с лидерами.



Фото: Андрей Рассказов

Флагман Edge+ стал первым для Motorola за несколько лет. В последнее время мы могли встретить и купить бюджетные аппараты этой компании в магазинах. Новая модель куда интереснее, потому что именно она показывает, что находится в приоритете у инженеров.

Внешность интересная, а экстерьер точно отвечает названию модели: края экрана загибаются на 90 градусов по бокам. Это не только дизайнерское решение – на этих краях завязана часть функционала. Например, можно вызывать боковые меню, включить дополнительное управление в играх в виде виртуальных кнопок под указательные пальцы. А можно переключаться между объективами камер одним движением большого пальца вверх-вниз по боковой грани экрана. К тому же это выглядит эффектно, как будто вы держите в руках изображение. Телефон как объект растворяется в ваших руках.

Есть у этого решения и недостатки. Случайные нажатия все-таки случаются, особенно когда вы перестраиваете смартфон в руке, чтобы дотянуться до верхних элементов экрана. Но это происходит редко, можно приноровиться. Внутри приложений или, скажем, тогда, когда вы что-то печатаете, все работает безупречно.



Фото: Андрей Рассказов

Другой минус – то, как воспроизводятся некоторые приложения. К примеру, некоторые элементы управления приложения Lightroom попадали прямо на изгиб экрана, что делало использование не очень комфортным. Однако софтверные инженеры все предугадали: в настройках есть пункт включения или выключения боковых граней. По сути, они могут становиться неактивными, а изображение отображается только на плоской части экрана.

Яркость, насыщенность и контрастность экрана на высоте, к тому же частота обновления 90 Гц – в общем, полный набор современных характеристик. Под экраном – оптический сканер отпечатка пальца.

Внешность у смартфона получилась крайне удачной. Во всяком случае, можно сказать, что он не похож на сотни других устройств на рынке. Вы издалека видите, что устройство обладает харизматичными чертами. Из необычного – смещение кнопок питания и громкости ближе к задней крышке. Это происходит из-за того, что боковые грани уходят вниз. На верхнем торце есть джек для наушников, что редкость сегодня.



Фото: Андрей Рассказов

Задняя часть сделана из стекла, под которым видно объемные отражения. То есть там два слоя стекла, из-за чего отражения в них как бы двоятся, причем в разных степенях. Интересный эффект.

Характеристики флагманские. Внутри стоит процессор Snapdragon 865, топовый, хоть и прошлогодний. Надо сказать, что до нас он добрался, казалось бы, недавно, хотя в Штатах был представлен в середине прошлого года. Производительность все еще мощнее большинства устройств на рынке и может запускать абсолютно любые приложения и игры. Единственное, в чем можно проследить его "прошлогодность", – это камера, так как максимальное разрешение видеосъемки – 6К, хотя сенсор камеры на 108 Мп. Но об этом мы еще поговорим.

В дополнение к процессору нельзя не отметить поддержку 5G. Конечно, в современном флагмане этим никого не удивишь. Но Motorola сделала на это отдельный упор, сегодня это один из немногих смартфонов, который прекрасно справляется с приемом сигнала 5G, который планируется к запуску в России. Пока предполагается, что это будут сети mmWave (миллиметровые волны) стандарта n258 – именно они сейчас тестируются некоторыми операторами связи.



Фото: Андрей Рассказов

Функция, безусловно, на вырост, но если вы приобретаете смартфон на ближайшие 2–3 года, то она наверняка вам пригодится.

Памяти несколько вариантов: оперативной 12 ГБ, встроенной 256 ГБ. Причем формата UFC 3.0, то есть информация внутри смартфона передается очень и очень быстро.

Батарейка на 5 000 мАч. И в этом смартфоне отличная автономность. В моем среднезагруженном, "самоизоляционном" режиме смартфон жил ровно два дня.



Фото: Андрей Рассказов

Теперь самое интересное – камеры.

Основной сенсор на 108 Мп, сверхширокоугольный – на 16 Мп, трехкратный оптический зум на 8 Мп.

Основной сенсор производства Samsung нам хорошо знаком. Это один из самых больших сенсоров в индустрии. Благодаря этому можно делать фото с оптическим размытием заднего фона без применения всяких алгоритмов, если объекты в кадре находятся достаточно близко к объективу.

Мы уже встречали это решение в других смартфонах. Но нужно отдельно похвалить инженеров Motorola за алгоритмы постобработки изображений. Дело в том, что они работают максимально приближенно к профессиональным камерам. То есть они не повышают резкость фото до искусственных и реалистичных значений, как большинство игроков на рынке, включая Apple. Они не выкручивают яркость или насыщенность, как некоторые. Фото, сделанное на Motorola Edge+, выглядит мягким и приятным. Есть ощущение, будто его сделали на пленочный фотоаппарат.

По цветам все стремится в более холодные оттенки, но тон кожи очень хорошо и правильно выделяется.



Фото: Андрей Рассказов

Фото получаются четкими и очень приятными глазу. Такие обрабатывать удобно, да и просто так можно выкладывать. А благодаря огромному сенсору вы получите в некоторых ситуациях естественное размытие заднего фона и очень хорошую детализацию.



Два других объектива справляются со своими задачами хорошо при идеальном освещении. При сумерках или в домашних условиях темные участки фото заполняются шумами. Есть ночной режим, который улучшает результаты на всех камерах при сложных условиях, но он старается высветлить вообще все участки фото, стараясь сделать ночное небо сумеречным.

Видео получаются очень хорошего качества. На основном сенсоре и телефотообъективе есть системы оптической стабилизации, в дополнение к этому есть еще система стабилизации самого сенсора. Из-за этого можно услышать, как он двигается внутри блока камер, если потрясти смартфон. Но, как только вы заходите в приложение камеры, сенсор подхватывают магниты, включается стабилизация. Есть дополнительная софтверная стабилизация, если вы хотите, чтобы картинка вообще была плавная, как на GoPro, пока вы снимаете какую-то очень динамичную сцену.



Фото: Андрей Рассказов

Motorola Edge+, на мой взгляд, очень сильный игрок на флагманском рынке смартфонов. Конкуренция – это всегда хорошо, а конкуренция от легендарного бренда – хорошо вдвойне. У смартфона есть все необходимые на сегодня функции, это действительно бескомпромиссный флагман. Его выдающиеся черты – экран и камера. И если экран с загнутыми краями может быть спорным, хотя, кажется, инженеры предусмотрели вообще все, то камера действительно крутое достижение этого аппарата – я готов аплодировать инженерам только за это. Очень жду, что покажет бренд в этом году, и надеюсь, что флагманы Moto станут новой нормой, а не удивительным и радостным возвращением.

Цена на новинку стартует от 69 990 рублей, если успеть на мартовские акции. Без скидок Edge+ обойдется вам в 79 990 рублей.



