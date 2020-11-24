Мал да дорог: тестируем новые iPhone 12 Mini и Pro Max

В этом году Apple сделали четыре новых смартфона. Все разного размера и с разным набором камер. Каждый уникален по-своему, но наиболее заметные различия для потребителя – цена и размер. Наш обозреватель Андрей Рассказов протестировал самый маленький и самый большой смартфон в линейке – iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max.
Характеристики всех смартфонов Apple нового поколения по большей части одинаковые. В каждом стоят самые лучшие, быстрые и эффективные чипы. К тому же впервые в истории компании появилась комплектация с собственным 5-нанометровым техпроцессом. Говоря простым языком, чипы очень тонкие. Это значит, что они потребляют крайне мало энергии, оставаясь более холодными даже под большими нагрузками.
Мы также знаем, что все 12-е модели iPhone отличаются от Pro экранами. У них разные матрицы и разрешения. Pro может похвастаться матрицей на органических светодиодах с почти бесконечной контрастностью и более высоким разрешением. Заметите ли вы разницу, держа оба таких устройства в руках? Нужно вооружиться как минимум лупой, чтобы разглядеть разницу.
Дизайн тоже похож. Все четыре модели этого года имеют безрамочные экраны и одинаково плоские грани по краям устройств. Различая лишь в том, из какого стекла выполнены задние крышки (матовые или глянцевые) и сколько камер на них находится.
iPhone 12 Mini: заложник размера
Теперь предлагаю сосредоточиться на самом маленьком устройстве (и одновременно самом доступном) из всей линейки – iPhone 12 Mini.
Мне досталась модель с глубоким синим цветом – новинкой этого сезона. Трудно отделаться от шока в первые минуты распаковки. iPhone 12 Mini значительно меньше подавляющего большинства современных смартфонов. Скорее всего, вы возьмете его в руки, переходя с большего устройства. На обычном листе тетради поместится три iPhone Mini. А обхватив его, ваш большой палец легко достает до всех четырех по другую сторону экрана.
И несмотря на то что теперь вы можете достать до любой части экрана, потянуть за шторку уведомлений все еще непросто. Телефон приходится перехватывать или менять его положение в ладони. Стоит ли говорить, что он поместится в любой карман, а может, даже кошелек. В моем случае поместился даже в футляр от очков вместе с очками. Короче – он маленький.
При этом в нем топовый процессор, ровно те же камеры, что у "старших" аппаратов линейки, не считая Pro Max. Это действительно бескомпромиссный вариант, как на него ни посмотри. Да и к тому же это самый доступный iPhone из новинок. Казалось бы, о чем тут думать?
Но, как ни парадоксально, компактность устройства можно считать и основным минусом. Дело в том, что, настраивая его и используя в повседневных задачах, неминуемо идет сравнение с более привычными увесистыми смартфонами. Приложения выглядят совершенно иначе, информации на экране намного меньше. К тому же уменьшились и сами шрифты. Да еще и настолько, что даже человеку с отличным зрением будет трудно прочесть подписи к фотографиям или с первого раза попасть на нужные кнопки клавиатуры.
Я не привык получать так мало информации с экрана телефона – давно забытые ощущения. Конечно, это личное дело каждого, какого размера ему покупать смартфон. Но на эти факторы точно стоит обратить внимание, ведь именно из такого рода примеров и состоит ежедневный опыт эксплуатации смартфона.
Помимо этого, в маленьком размере таится еще один скрытый недостаток – автономность. Выбирая уменьшенный размер корпуса, мы неизбежно получаем более слабую батарею. Изоляция меняет привычки: большую часть дня я провожу за большим монитором, используя смартфон по минимуму. Но даже в таком режиме он разряжался к вечеру.
Во время теста с 80% заряда смартфон разрядился до 50% за 18 минут включенного экрана, плюс 34 минуты музыки в фоновом режиме. То есть чуть меньше чем за час стандартного использования 12 Mini разрядился на треть. Когда я сижу дома, окруженный розетками со всех сторон, меня это не разочаровывает. Другое дело, когда весь день проходит в разъездах.
iPhone 12 Pro Max: неутомимый гигант
Теперь давайте поговорим про слона в комнате – iPhone 12 Pro Max. Это смартфон с самым большим экраном и лучшей камерой, которые когда-либо создавала компания Apple. Смотреть фото и видео на нем – одно удовольствие. Этому, кстати, помогают отличные динамики.
В умеренном режиме использования смартфона (примерно 4-5 часов экранного времени в день) мне ни разу не удалось разрядить батарею к ночи ниже 50%. Иногда я ставил телефон на зарядку, имея 70% заряда в остатке после целого дня.
Конечно, многим не терпится узнать, на что способны камеры этого устройства. Должен сказать, что это одна из лучших камер в смартфонах, которую мне удалось видеть. Фотовозможности основного сенсора, который стал больше, и оптика, которая позволяет впустить больше света, – лучшая комбинация из возможных.
В дневных фото вы вряд ли заметите большую разницу с предыдущими моделями. При ярком солнце практически любой телефон снимает хорошо. А вот при комнатном освещении или на темной улице, освещенной лишь парой фонарей, камера 12 Pro Max показывает себя на полную мощность.
Главные украшения всех смартфонов линейки – новый процессор, алгоритмы и оптимизация. Эта комбинация делает возможной применение Deep Fusion незаметно, при любых условиях, даже при низкой освещенности. Учитывая, что сверхширокоугольный сенсор не меняли (оптика стала впускать на 20% больше света), на фото с него особенно видна разница в детализации объектов. Алгоритмов стало больше во всех камерах, и практически всегда это идет на пользу снимкам.
Что получается не очень? Баланс белого и излишняя текстуризация любых объектов в кадре. Камеры iPhone выдают более теплую картинку по сравнению с другими производителями смартфонов. Это комплиментарно по отношению к тону кожи людей. Но если соединить это с обычной лампочкой желтого цвета в доме, изображение становится намного более желтым, чем на самом деле. Иногда камера справляется хорошо, а иногда не очень. И вот в таких крайне узких примерах конкуренты могут казаться выигрышнее.
Выводы
iPhone 12 Pro Max – один из лучших смартфонов на рынке прямо сейчас. Это гигант, который справляется с любой задачей со стальной уверенностью и делает это полтора, а то и два дня подряд на одном заряде батареи.
А вот что касается iPhone 12 Mini, несмотря на свою бескомпромиссность и отличные характеристики, он стал заложником своего размера. Что не позволяет ему раскрыть свой потенциал по сравнению со смартфонами, к которым мы привыкли сегодня.
Какой же смартфон лучший из новой линейки Apple? Очевидно – iPhone 12 Pro Max. Он получил лучшую начинку из всех. Однако и он тоже заложник своего размера. Ведь слишком большой смартфон подойдет не каждому.
Что тогда лучший вариант для каждого? iPhone 12. Это смартфон без излишек, отвечающий всем современным запросам. Как и все, благодаря алгоритмам и процессору, он поднимает вычислительную фотографию на ступень выше. А если есть все лучшее от поколения, зачем смотреть по сторонам? Разве что подбирать по размеру.