Мал да дорог: тестируем новые iPhone 12 Mini и Pro Max

В этом году Apple сделали четыре новых смартфона. Все разного размера и с разным набором камер. Каждый уникален по-своему, но наиболее заметные различия для потребителя – цена и размер. Наш обозреватель Андрей Рассказов протестировал самый маленький и самый большой смартфон в линейке – iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max.





Фото: Андрей Рассказов

Характеристики всех смартфонов Apple нового поколения по большей части одинаковые. В каждом стоят самые лучшие, быстрые и эффективные чипы. К тому же впервые в истории компании появилась комплектация с собственным 5-нанометровым техпроцессом. Говоря простым языком, чипы очень тонкие. Это значит, что они потребляют крайне мало энергии, оставаясь более холодными даже под большими нагрузками.

Мы также знаем, что все 12-е модели iPhone отличаются от Pro экранами. У них разные матрицы и разрешения. Pro может похвастаться матрицей на органических светодиодах с почти бесконечной контрастностью и более высоким разрешением. Заметите ли вы разницу, держа оба таких устройства в руках? Нужно вооружиться как минимум лупой, чтобы разглядеть разницу.

Дизайн тоже похож. Все четыре модели этого года имеют безрамочные экраны и одинаково плоские грани по краям устройств. Различая лишь в том, из какого стекла выполнены задние крышки (матовые или глянцевые) и сколько камер на них находится.

iPhone 12 Mini: заложник размера





Фото: Андрей Рассказов

Теперь предлагаю сосредоточиться на самом маленьком устройстве (и одновременно самом доступном) из всей линейки – iPhone 12 Mini.

Мне досталась модель с глубоким синим цветом – новинкой этого сезона. Трудно отделаться от шока в первые минуты распаковки. iPhone 12 Mini значительно меньше подавляющего большинства современных смартфонов. Скорее всего, вы возьмете его в руки, переходя с большего устройства. На обычном листе тетради поместится три iPhone Mini. А обхватив его, ваш большой палец легко достает до всех четырех по другую сторону экрана.

И несмотря на то что теперь вы можете достать до любой части экрана, потянуть за шторку уведомлений все еще непросто. Телефон приходится перехватывать или менять его положение в ладони. Стоит ли говорить, что он поместится в любой карман, а может, даже кошелек. В моем случае поместился даже в футляр от очков вместе с очками. Короче – он маленький.

При этом в нем топовый процессор, ровно те же камеры, что у "старших" аппаратов линейки, не считая Pro Max. Это действительно бескомпромиссный вариант, как на него ни посмотри. Да и к тому же это самый доступный iPhone из новинок. Казалось бы, о чем тут думать?

Но, как ни парадоксально, компактность устройства можно считать и основным минусом. Дело в том, что, настраивая его и используя в повседневных задачах, неминуемо идет сравнение с более привычными увесистыми смартфонами. Приложения выглядят совершенно иначе, информации на экране намного меньше. К тому же уменьшились и сами шрифты. Да еще и настолько, что даже человеку с отличным зрением будет трудно прочесть подписи к фотографиям или с первого раза попасть на нужные кнопки клавиатуры.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

Я не привык получать так мало информации с экрана телефона – давно забытые ощущения. Конечно, это личное дело каждого, какого размера ему покупать смартфон. Но на эти факторы точно стоит обратить внимание, ведь именно из такого рода примеров и состоит ежедневный опыт эксплуатации смартфона.

Помимо этого, в маленьком размере таится еще один скрытый недостаток – автономность. Выбирая уменьшенный размер корпуса, мы неизбежно получаем более слабую батарею. Изоляция меняет привычки: большую часть дня я провожу за большим монитором, используя смартфон по минимуму. Но даже в таком режиме он разряжался к вечеру.

Во время теста с 80% заряда смартфон разрядился до 50% за 18 минут включенного экрана, плюс 34 минуты музыки в фоновом режиме. То есть чуть меньше чем за час стандартного использования 12 Mini разрядился на треть. Когда я сижу дома, окруженный розетками со всех сторон, меня это не разочаровывает. Другое дело, когда весь день проходит в разъездах.

iPhone 12 Pro Max: неутомимый гигант



Фото: Андрей Рассказов

Теперь давайте поговорим про слона в комнате – iPhone 12 Pro Max. Это смартфон с самым большим экраном и лучшей камерой, которые когда-либо создавала компания Apple. Смотреть фото и видео на нем – одно удовольствие. Этому, кстати, помогают отличные динамики.

В умеренном режиме использования смартфона (примерно 4-5 часов экранного времени в день) мне ни разу не удалось разрядить батарею к ночи ниже 50%. Иногда я ставил телефон на зарядку, имея 70% заряда в остатке после целого дня.

Конечно, многим не терпится узнать, на что способны камеры этого устройства. Должен сказать, что это одна из лучших камер в смартфонах, которую мне удалось видеть. Фотовозможности основного сенсора, который стал больше, и оптика, которая позволяет впустить больше света, – лучшая комбинация из возможных.

В дневных фото вы вряд ли заметите большую разницу с предыдущими моделями. При ярком солнце практически любой телефон снимает хорошо. А вот при комнатном освещении или на темной улице, освещенной лишь парой фонарей, камера 12 Pro Max показывает себя на полную мощность.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 7

Главные украшения всех смартфонов линейки – новый процессор, алгоритмы и оптимизация. Эта комбинация делает возможной применение Deep Fusion незаметно, при любых условиях, даже при низкой освещенности. Учитывая, что сверхширокоугольный сенсор не меняли (оптика стала впускать на 20% больше света), на фото с него особенно видна разница в детализации объектов. Алгоритмов стало больше во всех камерах, и практически всегда это идет на пользу снимкам.

Что получается не очень? Баланс белого и излишняя текстуризация любых объектов в кадре. Камеры iPhone выдают более теплую картинку по сравнению с другими производителями смартфонов. Это комплиментарно по отношению к тону кожи людей. Но если соединить это с обычной лампочкой желтого цвета в доме, изображение становится намного более желтым, чем на самом деле. Иногда камера справляется хорошо, а иногда не очень. И вот в таких крайне узких примерах конкуренты могут казаться выигрышнее.

Выводы



Фото: Андрей Рассказов

iPhone 12 Pro Max – один из лучших смартфонов на рынке прямо сейчас. Это гигант, который справляется с любой задачей со стальной уверенностью и делает это полтора, а то и два дня подряд на одном заряде батареи.

А вот что касается iPhone 12 Mini, несмотря на свою бескомпромиссность и отличные характеристики, он стал заложником своего размера. Что не позволяет ему раскрыть свой потенциал по сравнению со смартфонами, к которым мы привыкли сегодня.

Какой же смартфон лучший из новой линейки Apple? Очевидно – iPhone 12 Pro Max. Он получил лучшую начинку из всех. Однако и он тоже заложник своего размера. Ведь слишком большой смартфон подойдет не каждому.

Что тогда лучший вариант для каждого? iPhone 12. Это смартфон без излишек, отвечающий всем современным запросам. Как и все, благодаря алгоритмам и процессору, он поднимает вычислительную фотографию на ступень выше. А если есть все лучшее от поколения, зачем смотреть по сторонам? Разве что подбирать по размеру.

