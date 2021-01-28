Неделя с Galaxy S21: что хорошего в новом Samsung, помимо внешности

Наш обозреватель Андрей Рассказов целую неделю тестировал новый Samsung Galaxy S21 и наушники компании Galaxy Buds Pro. Разберемся, что из себя представляют эти два продукта.



Компания Samsung известна своей любовью к инновациям. Они придумали сгибающиеся смартфоны, а иногда придумывают что-то, чтобы просто всех удивить. В прошлом году компания пыталась поразить самыми большими цифрами характеристик в смартфоне: камера на 108 МП, огромный экран и батарея. Все это должно было помочь сделать лучший смартфон. Но вышло только на бумаге. В этом году, к счастью, корейцы не стали изобретать велосипед, а решили улучшить то, что у них есть под рукой.

Вся линейка Galaxy S21 получила новый дизайн. Как мне кажется, это самый удачный дизайн смартфона прямо сейчас. Блок камер, который сливается с боковой гранью, – очень элегантное решение. Теперь это не является инородным элементом, а вписано в дизайн всего корпуса. Из-за этого смартфон воспринимается как единое целое.

Все крышки смартфонов матовые и стеклянные. Кроме базовой версии, которая была у меня на тесте. У нее крышка из поликарбоната. Производитель заверяет, что она столь же крепкая, как и фронтальное стекло. Внешне она неотличима от стекла, как и на ощупь, благодаря матовой поверхности. Если дать человеку смартфон и не сказать, что крышка из пластика, он никогда и не догадается.

Экран на 6,2 дюйма, то есть смартфон довольно маленький и создан для управления одной рукой. Матрица экрана – Super AMOLED, разрешение – FHD+, а яркость – 1 500 нит – самый лучший (яркий) показатель на рынке. К тому же частота обновления у него 120 Гц. В общем дисплей, как всегда, лучший из возможных.

Характеристики тоже радуют:

процессор – Exynos 2 100

оперативная память – 8 ГБ

встроенная память – 128\256 ГБ

батарея – 4 000 мАч

Отличные показатели. Но все же, если решитесь на покупку, лучше доплатить за версию на 256 ГБ. Память в Samsung больше нельзя расширить картой памяти. Поэтому, если решите снимать видео в 8К-разрешении и фото в 64 МП, лучше брать с большим объемом.

Что касается производительности, процессора хватает для любых задач. Он без проблем справляется с самыми тяжелыми играми, а съемка видео в 8К не заставляет смартфон подвисать, как это было год назад.

Набор камер ровно такой же, как и год назад:

12 МП – ультраширокоугольный объектив

12 МП – стандартная широкоугольная камера

64 МП – трехкратный зум-объектив

Все они снимают неплохо, за исключением ультраширика. Ему все еще нужно много света, чтобы сделать хороший кадр. Стандартный объектив снимает неплохо во всех режимах, но звезд с неба не хватает.

Лучший объектив – тот, что на 64 МП с трехкратным увеличением. Так как ему достался лучший сенсор, снимки выглядят невероятно четко и детально. А учитывая хороший уровень приближения, видна компрессия кадра и натуральное размытие заднего фона, без всяких алгоритмов. В общем снимки на этот объектив будут радовать, это точно. Но в плохом освещении сенсор справляется гораздо хуже. Без ночного режима иногда просто не обойтись.

Автономность смартфона приятно удивила. Потому что на бумаге 4 000 мАч, прямо скажем, не суперцифры. А учитывая частоту обновления экрана в 120 Гц, вообще становится тоскливо. Но либо в Samsung хорошо настроили оптимизацию процессора, либо пошло на пользу разрешение в FHD+, но автономность на очень хорошем уровне. Смартфон легко доживал до вечера и оставлял 15–20% заряда к моменту, когда я ложился спать. Во время игр за 20-минутную сессию он потерял всего 2% заряда. В двух словах, с батареей все в полном порядке, это не может не радовать.

Вместе со смартфоном отлично работают новые наушники Galaxy Buds Pro. А профессиональными их делает то факт, что у них есть активное шумоподавление. Выглядят они как обычные затычки с набором из трех силиконовых амбушюр разного размера. Сидят в ухе отлично и даже не мешаются под шапкой.

Что касается звука, то тут все прекрасно. Во всяком случае, треки скачанные в высоком качестве, звучат очень плотно и насыщенно. Вы легко различаете звуковые сцены и различные инструменты. Диапазоны частот не мешают друг другу и даже на максимальной громкости различимы. Особенно хорошо это работает с включенным шумоподавлением.

Оно гасит очень много посторонних шумов, кроме высоких частот. Например, если в квартире неподалеку кто-то орудует дрелью – звуки легко заглушаются. А шумы в метро гасятся процентов на 60, по моим ощущениям. Не лучшие показатели в классе, но вы очень четко слышите разницу, и она играет роль в получении удовольствия от музыки или подкастов.

Но, на мой взгляд, гораздо больше удивляет качество микрофонов в этих наушниках. В них есть режим, когда наушники специально пропускают звуки окружения через микрофоны и транслируют вам в уши. И звучание окружающего мира через них почти неотличимо от того, что вы воспринимаете собственными ушами. Никакого роботизированного звучания, никакие диапазоны звуков не пропадают. В общем очень достойно. А то, что функция включается автоматически, когда вы начинаете говорить, – заслуживает отдельной похвалы.

Работает так. Представьте, что вы идете по улице, слушаете что-то при включенном активном шумоподавлении. То есть не слышите ничего, что происходит за пределами наушников. Но как только вы начинаете говорить, например с бариста за стойкой кофейни, наушники приглушают музыку и начинают пропускать все, что находится вокруг через микрофоны. Кроме как магией это назвать нельзя. Жаль, они не понимают, когда обращаются именно к вам, в этом случае ничего не произойдет. То есть, чтобы активировать функцию, надо самому начать говорить.

Подводя итог, нужно сказать, что в Samsung проделали отличную работу над ошибками. Как вы уже поняли, в смартфоне нет ничего, что можно было бы особо выделить. Он получился с хорошим соотношением всего со всем.

То есть, если вы меня спросите, какой смартфон на Android купить, чтобы в нем было вообще все, а цена была бы приемлемой, я бы показал пальцем именно на Galaxy S21. Внешность, экран, камеры, производительность, автономность – в нем все чуть лучше, чем у большинства смартфонов на рынке, а что-то ему удается вообще лучше всех.

Одно огорчает. Что во всем мире Galaxy S21 стал дешевле прошлогоднего на 200 долларов, а в России стал дороже прошлогоднего на 5 тысяч рублей, если говорить о рекомендуемой цене. Как это получилось, не мне судить. А если бы он и в России подешевел на старте продаж, возможно, компания Samsung просто затмила бы всех конкурентов на рынке.

Galaxy Buds Pro – прямой конкурент AirPods Pro и со своими задачами наушники справляются на том же уровне, но почти в половину стоимости последних. Если вам нужны беспроводные наушники с активным шумоподавлением, то Buds Pro – первые на очереди на рассмотрение. Лично я не вижу в них никаких изъянов, они идеально подойдут для любого Android смартфона.