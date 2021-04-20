Назван самый популярный производитель смартфонов в мире

Фото: AP Photos/Kelvin Chan

Самый популярный производитель смартфонов в мире стал Samsung, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании Strategy Analytics.

За первые три месяца корейская компания отгрузила 77 миллионов гаджетов, заняв 23% рынка. На втором месте оказалась компания Apple, продавшая 57 миллионов смартфонов и занявшая 17%. Третье место заняла компания Xiaomi.

На четвертом и пятом местах – компании Oppo и Vivo. Они показали рост на 68 и 85% каждый.

Отмечается, что продажи смартфонов растут по всему миру. В первом квартале текущего года было продано 340 смартфонов. В первые три месяца прошлого года было продано 275 миллионов телефонов.

В апреле были названы самые популярные смартфоны мира на начало 2021 года. Шесть из десяти позиций рейтинга заняли iPhone, лидировала базовая модель 12-й серии.

