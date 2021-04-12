Пользователи сообщили о проблеме в новом смартфоне Xiaomi

Фото: Xiaomi

Пользователи смартфонов Xiaomi рассказали о проблеме у устройства Redmi Note 10. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Владельцы смартфона указали на то, что сенсорный дисплей устройства перестал отзываться на касания. Кроме того, в некоторых случаях экран начинал неконтролируемо мерцать.

Чаще всего на сбои жаловались пользователи из Индии: там новое поколение Redmi Note появилось раньше, чем в других регионах мира.

Представители Xiaomi подтвердили единичные случаи сбоев. Кроме того, в компании объяснили, что проблема связана с программным обеспечением, а не с инженерной частью смартфона. Исправить ошибку они обещают в ближайшем обновлении прошивки.

Xiaomi Redmi Note 10 оснащен AMOLED экраном. В России были представлены модели с 4 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Pro-версия гаджета оснащена 108-мегапиксельной камерой.

