Xiaomi презентовала в России смартфон с 108-мегапиксельной камерой

Фото: mi.com

Релиз смартфонов среднего ценового сегмента Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro провела китайская компания Xiaomi в России. Трансляция презентации велась на YouTube-канале компании.

Гаджет Redmi Note 10 Pro будет оснащен 108-мегапиксельной камерой. Диагональ дисплея AMOLED DotDisplay составит 6,67 дюйма. Устройство будет обладать процессором Qualcomm Snapdragon 732G и батареей емкостью 5020 мАч с усовершенствованной быстрой зарядкой 33 Вт. Оперативная память составит 8 ГБ, внутренняя – 128 ГБ.

Смартфон Redmi Note 10 будет состоять из 6,43-дюймового дисплея AMOLED DotDisplay, датчика освещенности на 360 градусов и процессора Qualcomm Snapdragon 678. Кроме того, устройство будет обладать возможностью быстрой зарядки 33 Вт. Основная камера будет иметь разрешение 48 мегапикселей. Оперативная память составит 4 ГБ, внутренняя – 64 ГБ.

Приобрести гаджеты можно будет в трех цветах – "серый оникс", "лазурное озеро" и "белая галька". За смартфон Redmi Note 10 Pro придется отдать 28 990 рублей, за Redmi Note 10 – 17 990 рублей.

Ознакомиться с новинками можно будет с 27 марта по 17 апреля на фестивале #LikeLikeFest на втором этаже фуд-молла "Депо" в Москве.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi представит расширенные версии флагманского смартфона Mi 11 29 марта. Мероприятие пройдет в Китае. На нем презентуют два смартфона – Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, которые Xiaomi называет лучшими Android-смартфонами современности.

