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Технологии

11:23

Стала известна дата презентации суперфлагманов Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra

технологии

Фото: youtube.com/Andro-news.com

Компания Xiaomi представит расширенные версии флагманского смартфона Mi 11 29 марта. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на анонс в Weibo.

Мероприятие пройдет в Китае. На нем презентуют два смартфона – Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, которые Xiaomi называет лучшими Android-смартфонами современности.

Главное, чем компания планирует удивить публику, – 50-мегапиксельная камера Samsung ISOCELL Bright GN2 с разнонаправленной фокусировкой. В Mi 11 Ultra также появится небольшой экран на задней панели, задача которого упростить процесс записи на основную камеру.

Информация о стоимость смартфонов пока не раскрывается. Базовая модель Mi 11 на российском рынке сейчас продается за 63 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что LG планирует свернуть производство смартфонов. Компания рассматривала возможность продажи убыточного производства вьетнамскому конгломерату Vingroup и автопроизводителю Volkswagen AG, однако сделки не состоялись.

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