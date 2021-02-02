На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google

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Пользователи смартфонов Xiaomi, выпущенных для китайского рынка, лишились поддержки сервисов и приложений компании Google. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Как уточняется, данная мера связана с тем, что сервисы Google запрещены в Китае. Кроме того, Xiaomi в январе внесли в черный список для американских инвесторов. Теперь производитель смартфонов не позволяет ни загружать, ни устанавливать Google Mobile Services.

Точный перечень моделей, которые затронет ограничение, не называется, однако известно, что функции точно лишились новейшие Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G для китайского рынка.

Примечательно, что отказ от сервисов Google не касается глобальных версий смартфонов. Их работа сохраняется без изменений.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулась компания Huawei. Производитель смартфонов из-за санкций со стороны США был вынужден выпускать устройства без сервисов Google и с собственным магазином приложений.

В конце января Xiaomi представила станцию для бесконтактной зарядки устройств. Аппарат Mi Air Charge позволяет "по воздуху" питать сразу несколько устройств – однако для уже выпущенной электроники не подойдет.

