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Технологии

16:17

В Android 12 появится важное нововведение

технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

В операционной системе Android 12 упростится процесс обновления. О работе над апдейтом программного обеспечения сообщает издание XDA Developers.

Уточняется, что обновления для ключевых элементов Android будут поставляться напрямую через Google Play, стандартный сервис скачивания приложений. Эта возможность позволить заменить стандартный процесс обновления системы.

Версия Android под кодовым названием Project Mainline, в частности, ускорит появление апдейтов для системы безопасности.

В начале ноября стало известно, что смартфоны на старой версии Android не смогут открывать веб-сайты. Ограничение связано с техническими особенностями работы корневого сертификата Let's Encrypt.

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