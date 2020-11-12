Google отключит безлимитное хранилище фотографий в 2021 году

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Американская компания Google отключит безлимитное хранилище фотографий и видео в своем сервисе "Фото". Новые правила вступят в силу с 1 июня следующего года, говорится в заявлении в официальном блоге корпорации.

В итоге загруженные снимки и видеозаписи будут учитываться в общем размере облачного накопителя, который по умолчанию достигает 15 гигабайтов.

В случае если у пользователя закончится место в программе, то ему предложат приобрести дополнительные гигабайты на "Диске".

В Google уточнили, что фотографии, которые были загружены до июня 2021 года, не станут учитывать по новой системе.

Ранее пользователи вновь пожаловались на сбои в работе сервисов Google. Они затронули поисковую систему Google, YouTube TV, YouTube Music, онлайн-магазин Google Play, а также видеохостинг YouTube.