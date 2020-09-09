Google представила ОС Android 11 с "пузырями"

Финальную версию мобильной операционной системы Android 11 представили в начале сентября. О релизе сообщалось на официальном YouTube-канале ОС.

В течение весны и лета выходили несколько бета-версий Android 11. На данный момент релиз доступен для фирменных Pixel 2, 3, 3A, 4 и 4A, а также для OnePlus 8 и 8 Pro. Последние пока могут получить обновление только в США, Индии и европейских странах. Для ряда моделей Oppo, Realme и Xiaomi оно станет доступно чуть позже.

Уточняется, что для других пользователей Android 11 станет доступен через один или два месяца.

В Google рассказали, что в обновленной версии ОС изменилось отображение чатов мессенджеров – теперь они представлены в виде "пузырей". В мобильных сетях пятого поколения была расширена нативная поддержка. Также отмечается, что была усовершенствована система конфиденциальности.

Кроме того, расширен список эмодзи, появилась возможность записывать видео с экрана штатными средствами, изменилось меню многозадачности.

Ранее сообщалось, что эксперты из Колумбийского университета с помощью специального инструмента проверили на надежность криптографический код популярного софта из магазина Google Play для устройств на базе Android.

Были проверены 1780 приложений с наибольшим количеством установок. Серьезные проблемы с криптографией выявили в 306 из них. Самыми популярными уязвимостями, которыми могут воспользоваться хакеры, стали генератор псевдослучайных чисел, неработающие хеш-функции и проблемы с блоком зашифрованного текста.