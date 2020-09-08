Специалисты нашли уязвимость в популярных приложениях для Android-смартфонов

15:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперты из Колумбийского университета с помощью специального инструмента проверили на надежность криптографический код популярного софта из магазина Google Play для устройств на базе Android, сообщает ZDNet.
Были проверены 1780 приложений с наибольшим количеством установок. Серьезные проблемы с криптографией выявили в 306 из них.
Самыми популярными уязвимостями, которыми могут воспользоваться хакеры, стали генератор псевдослучайных чисел, неработающие хеш-функции и проблемы с блоком зашифрованного текста. Специалисты уверяют, что все это может привести к взлому смартфона и утечке персональных данных.
Уточняется, что только 8 разработчиков приложений захотели сотрудничать с исследователями для исправления проблем.
Ранее директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что хранить СМС-сообщения с конфиденциальной информацией может быть опасно.
В частности, это касается уведомлений от банков и паролей. По его словам, важно своевременно удалять такие данные. Сам же смартфон должен быть защищен сложным паролем.
Россиянам посоветовали удалять СМС с конфиденциальными данными
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