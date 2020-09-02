Сбой произошел в работе Twitter

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Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом информирует портал Downdetector, специализирующийся на отслеживании неполадок в работе популярных сетевых ресурсов.

Известно, что сбои начались около 4:26 по московскому времени. Чаще всего на неполадки жаловались пользователи из США, Японии, Великобритании, на Филиппин и в Чили.

45 процентов опрошенных заявили о проблемах в работе приложения для iPhone или iPad. Еще 34 процента недовольны функционированием сайта. При этом 20 процентов респондентов сообщили о сбоях в работе приложения для Android.

30 августа сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Более половины пользователей столкнулись с трудностями при подключении к соцсети.