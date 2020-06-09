Сбой зафиксировали пользователи Google и YouTube

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Сбой произошел в работе сервисов американской компании Google. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных сетевых ресурсов.

Сообщается, что основные сбои случились в работе системы Google и видеохостинга YouTube.

Большинство жалоб на работу сервисов поступает из США, стран Европы и Бразилии. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы.

Порядка 65 процентов опрошенных недовольно работой поискового сервиса. Еще 34 процента не могут авторизоваться в своей учетной записи. 28 процентов респондентов заявили о проблемах в загрузке веб-сайта, а у 5 процентов не открывается собственная страница на YouTube.

Добавляется, что самой распространенной проблемой у московских пользователей стала работа поисковой системы Google.

Ранее сбой произошел в работе Telegram. При этом наибольшее количество жалоб от пользователей зафиксировали в России.