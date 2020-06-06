Сбой произошел в работе Telegram

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Массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщили на портале Downdetector.

Отмечается, что больше всего жалоб зафиксировали в России. Согласно данным от 23:13, 13 226 человек сообщили о сбое в работе Telegram.

Пользователи в других странах, в том числе в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Канаде и других, также сообщают о неполадках. Самой популярной жалобой стало отсутствие подключения мессенджера к сети.

Ранее сбой произошел в работе социальной сети Twitter. О неполадках сообщали пользователи из Великобритании, США, Бразилии и Филиппин. Порядка 39 процентов опрошенных заметили сбой в работе сайта. Еще у 37 процентов респондентов возникли проблемы с приложением для Android.