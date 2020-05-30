Новый сбой произошел в работе Twitter

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Сбой произошел в работе соцсети Twitter. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживанием происходящих неполадок на популярных сетевых ресурсах.

Сообщается, что сбой затронул несколько стран. Так, о неполадках сообщили пользователи из Великобритании, США, Бразилии и Филиппин.

По имеющимся данным, порядка 39 процентов опрошенных заметили сбой в работе сайта. Еще у 37 процентов респондентов возникли проблемы с приложением для Android.

При этом у 13 процентов пользователей не заработало приложение для iPhone и iPad.

Ранее сбой в социальной сети Twitter произошел 27 мая. Тогда у большинства пользователей отказало приложение для iPhone и iPad.