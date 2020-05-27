Сбой произошел в работе Twitter

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Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщают пользователи во всем мире, передает портал Downdetector.

Так, наибольшее количество затруднений сбой вызвал у граждан Великобритании, Франции, Нидерландов, США, Малайзии и Японии. О сигналах от жителей России пока не сообщается.

Чаще всего у пользователей соцсети не работают приложения для iPhone и iPad. О такой проблеме заявила почти половина опрошенных – 49 процентов. Еще 36 процентов заметили сбои в работе сайта. У 13 процентов респондентов произошли сложности с использованием приложения для Android.

Ранее сбой произошел в работе Instagram. О проблемах в работе соцсети сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Казани.

15 мая сбой в работе затронул видеохостинг YouTube. Подавляющее большинство пользователей заявили о проблемах с просмотром видео.