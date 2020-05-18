Новый сбой произошел в работе Instagram

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Сбой в работе соцсети Instagram произошел в понедельник вечером. Трудности с доступом к приложению наблюдаются в ряде стран, включая Россию, следует из данных портала Downdetector, занимающегося отслеживанием происходящих неполадок на популярных интернет-ресурсах.

На проблемы в работе Instagram жалуются жители США, Великобритании и других европейских стран. Так, о сбоях в сервисе говорят и пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Казани. Чаще всего люди испытывают трудности с просмотром новостной ленты. Такая ошибка наблюдается у 72% пользователей, сообщивших о сбое. Кроме того, 14% жалуются на работу сайта, а 13% не удается выложить Stories.

Запуск приложения для iPhone состоялся в 2010 году. Позднее программу импортировали и на другие устройства, операционные системы, а также появилась десктоп версия. Владельцем является Facebook.

Недавно сбой произошел в работе YouTube.

20 апреля пользователи во всем мире сообщили о сбое в работе Twitter. У людей возникли проблемы с работой сайта.