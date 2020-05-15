Сбой случился в работе YouTube

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Сбой произошел в работе видеохостинга YouTube. Об этом информирует сервис Downdetector, который занимается отслеживанием происходящих неполадок на популярных интернет-ресурсах.

Так, на сбои в работе YouTube поступили жалобы от пользователей из США, Великобритании, Германии и Японии. При этом в России с неполадками столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Подавляющее большинство пользователей (61 процент) заявили о проблемах с просмотром видео. При этом 37 процентов опрошенных заметили другие неполадки в работе сайта.

Ранее увеличение спроса на игру GTA V стало причиной обрушения магазина Еpic Games Store. В компании заверили, что предпринимают попытки устранения проблем.

20 апреля пользователи во всем мире сообщили о сбое в работе Twitter. У большинства пользователей возникли проблемы с работой сайта.