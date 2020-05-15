Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

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Резкое увеличение спроса на игру GTA V стало причиной обрушения магазина Еpic Games Store. Об этом информирует пресс-служба интернет-площадки в Twitter.

Предполагается, что причиной повышенного спроса стала временный доступ игры бесплатно.

"Мы знаем, что пользователи могут столкнуться с увеличением времени загрузки, ошибкой 500 или со сбоем запуска игры", – заявили в компании.

Там заверили, что предпринимают попытки устранения проблем.

"Мы продолжаем работать над решением проблемы снижения трафика", – подчеркнули в Еpic Games Store.

Ранее возраст самого пожилого геймера в мире был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Сообщалось, что достижение принадлежит жительнице Японии Хамако Мори. Женщина призналась, что одной из ее любимых игр стала GTA V.