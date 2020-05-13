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Общество

05:16

Назван возраст самого пожилого геймера в мире

общество

Фото: сайт Guinness World Records

Назван самый пожилой геймер в мире. Им стала жительница Японии Хамако Мори.

Достижение женщины было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Отмечается, что Мори начала играть в видеоигры 39 лет назад. Нынешний возраст японской пенсионерки – 90 лет.

"Я чувствую, что посвятить столько лет видеоиграм было правильным решением. Я действительно наслаждаюсь своей жизнью сейчас", – выразила уверенность Мори.

Сейчас женщина проводит за видеоиграми по 7–8 часов в день. Ее любимые игры – Call of Duty: Modern Warfare и GTA V.

Кроме того, Мори имеет свой канал на YouTube. На сегодняшний день на него подписаны свыше 150 тысяч пользователей.

"Я получаю много комментариев, говорящих, что не нужно слишком много работать. <...> Я чувствую себя такой счастливой. Вот почему я хочу создать много видео", – пояснила пенсионерка.

Ранее египетская футбольная ассоциация (EFA) зарегистрировала самого возрастного профессионального футболиста в мире. Им стал Из Элдин Бахдер из клуба "6 октября".

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