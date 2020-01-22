75-летний футболист подписал контракт с египетским клубом

Фото: EFA/Facebook

Египетская футбольная ассоциация (EFA) зарегистрировала самого возрастного профессионального футболиста в мире. Им стал 75-летний Из Элдин Бахдер.

Известно, что Бахдер заключил контракт с клубом "6 октября" из Египта. Эта команда выступает в третьем дивизионе чемпионата страны. Другие подробности сделки на данный момент остаются неизвестными.

"Сегодня египетская федерация футбола зарегистрировала старейшего в мире профессионального игрока на текущий зимний период регистрации, 75-летнего Бахдера, который подписал контракт с клубом "6 октября", – говорится в официальном аккаунте EFA в Facebook.

Отмечается, что сам игрок не известен другими выступлениями в профессиональных футбольных командах.

Для того, чтобы зафиксировать рекорд, EFA и сам игрок пригласили представителей Книги рекордов Гиннесса посетить матч с участием Бахдера. Если это произойдет, спортсмен будет признан самым старым профессиональным футболистом в мире. По другой информации, игроку предстоит провести два матча, чтобы подтвердить свой рекорд.

"Он очень профессиональный игрок, в хорошей форме, очень выдающийся футболист", – передает ТАСС слова представителя футбольного клуба "6 октября".

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