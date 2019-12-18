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Спорт

02:10

Вратарь Яшин стал игроком столичного ФК "Динамо"

спорт

Фото: fcdynamo.ru

Вратарь Михаил Яшин подписал контракт с московским "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.

Яшин является воспитанником Академии "Динамо" им. Л. Яшина и заявлен за команду до 17 лет в Юношеской футбольной лиге, передает издание "Аргументы и факты".

"Понимаю, что я вратарь в "Динамо" с фамилией Яшин – это накладывает большую ответственность, но и держит в тонусе, нельзя расслабиться, нужно работать на пределе возможностей", – сказал игрок.

Он добавил, что видел видео с игрой знаменитого однофамильца и "подмечал интересное". Михаил Яшин добавил, что тоже хотел бы стать великим футболистом.

Лев Яшин – олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года. Он является единственным среди вратарей обладателем "Золотого мяча" (1963). Яшин также был признан лучшим голкипером XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее на экраны кинотеатров вышла спортивная драма о судьбе Льва Яшина. В центре повествования не только начало карьеры голкипера, но и самый драматический момент – поражение сборной СССР на чемпионате мира в Чили.

После этого от Яшина отвернулись даже болельщики, не говоря уже о партийных боссах. Работа над фильмом шла четыре года. Режиссеру Василию Чигинскому помогали вдова и внук легендарного голкипера, а также многие футболисты.

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