The City: "Ирландец", фильм о судьбе Льва Яшина и концерт Charli XCX

Один из самых ожидаемых фильмов года выходит на Netflix 27 ноября. Это "Ирландец" режиссера Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. Речь пойдет о знаменитом киллере Фрэнке Ширане, которому приписывают убийство могущественного профсоюзного лидера Джимми Хоффа. Кстати, это преступление не раскрыто до сих пор. Хоффа просто испарился летом 1975 года. С тех пор о нем никто ничего не слышал.

А 28 ноября на экраны выходит сильная спортивная драма о судьбе лучшего вратаря в истории не только советского, но и мирового футбола – легендарного Льва Яшина. В центре повествования не только начало карьеры голкипера, но и самый драматический момент – поражение сборной СССР на чемпионате мира в Чили. После этого от Яшина отвернулись даже болельщики, не говоря уже о партийных боссах. Работа над фильмом шла четыре года. Режиссеру Василию Чигинскому помогали вдова и внук легендарного голкипера, а также многие футболисты.

Концерт Charli XCX состоится в "Известия Холле" 28 ноября. Певица – одна из самых востребованных поп-звезд планеты. Она выступит в Москве один единственный раз. Поэтому такое событие точно не стоит пропускать, особенно ценителям необычного звука: тут смешались индастриал и жесткая электроника, однако музыка все равно мелодичная и танцевальная.

Интересная выставка проходит в Музее Вадима Сидура. Сидур – ветеран Великой Отечественной войны. Большинство его работ мрачные, художника называют "скульптором тяжелых эмоций". Арт-объекты часто сделаны из железных лопат, металлических болванок или из строительного мусора. Среди экспонатов – скульптура однорукого иллюзиониста, портрет Альберта Эйнштейна и алюминиевый памятник погибшим от любви. Подробнее – в сюжете проекта The City.