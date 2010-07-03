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Москва 24

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Общество

06:38

Синоптики рассказали о погоде на 27 ноября

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода установится в Москве и Подмосковье в среду, 27 ноября. При этом существенных осадков не ожидается. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

"Максимальная температура в столице составит от 1 до 3 градусов мороза, по области – до минус 5 градусов", – отмечается в материале.

Синоптики уточняют, что будет дуть юго-западный ветер порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность повышенная – около 80-85%.

Ранее специалисты предупредили москвичей о приходе в столицу осадков на выходных. Ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица. Кроме того, будет дуть сильный ветер с резкими порывами до 18 метров в секунду.

В связи с этим водителям напомнили о трех составляющих успеха в снегопад. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дорогах. При этом водителям следует быть особенно внимательными при движении по эстакадам, мостам и путепроводам из-за риска образования гололедицы.

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