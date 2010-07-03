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Общество

12:10

Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".

"К Всемирному дню борьбы с диабетом Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запускает акцию "Диабет: знаю, контролирую, живу", в рамках которой каждый желающий сможет с 14 по 17 ноября бесплатно сдать анализ на диабет", – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Как отмечается, сперва нужно протестироваться на сайте Центра молекулярной диагностики (CMD). Тест позволит оценить степень риска развития сахарного диабета второго типа. Затем будет выдан промокод, предоставляющий скидку 100% на скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови.

Пройти бесплатную диагностику можно во всех медицинских офисах CMD и медучреждениях партнеров Центра молекулярной диагностики.

Академик РАН, директор института диабета ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава РФ Марина Шестакова ранее сообщила, что более чем половине россиян неизвестно, что сахарному диабету второго типа предшествует предиабет, а от него страдают почти 20% населения.

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