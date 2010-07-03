Около 40% россиян никогда не слышали о диабете II типа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 40% россиян не слышали о сахарном диабете II типа, говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение".

Это заболевание, при котором инсулин вырабатывается в нормальных или повышенных количествах, но организм не может эффективно его использовать, передает ТАСС. 29% отметили, что сахарный диабет развивается из-за неправильного питания, образа жизни и фактора наследственности.

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина объяснила, что болезнь относится к хроническим неинфекционным заболеваниям, которые в 70% случаев являются причиной смерти. По ее словам, у пациентов с высоким уровнем артериального давления и сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне преддиабета и диабета могут развиваться мозговые заболевания.

Драпкина подчеркнула, что нужно уделять внимание информированию людей. Отмечается, что в опросе участвовали 1524 представителя взрослого населения РФ.

Специалисты из The Global Diabetes Community назвали симптомы диабета, которые легко спутать с признаками других болезней. В первую очередь это постоянное чувство усталости. Это также неутолимая жажда, сухость во рту, потеря веса, частое мочевыделение, плохо заживающие раны, размытое зрение и зуд вокруг половых органов.

В Минздраве констатировали, что больных сахарным диабетом за последние пять лет стало больше на 23%. По итогам 2018 года их число достигло 4,8 миллиона человек. Эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова рассказала, что болезнь в большей степени связана с избыточным весом, инсулинорезистентностью и неправильным образом жизни (переедание, отказ от спорта и другое).