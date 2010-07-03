Эксперты назвали ранние признаки диабета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты из The Global Diabetes Community назвали симптомы диабета, которые легко спутать с признаками менее опасных болезней, передает РИА Новости.

Один из таких симптомов – постоянное чувство усталости. Возникает оно в связи с дисбалансом между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина – сахар из крови не попадает в клетки, из-за чего они не получают необходимой энергии.

Также к соответствующим признакам можно отнести неутолимую жажду, сухость во рту, потерю веса, частое мочевыделение, плохо заживающие раны, размытое зрение и зуд вокруг половых органов.

Ранее в Минздраве заявили об увеличении числа больных сахарным диабетом на 23% за последние пять лет.

Если в 2013 году в России проживали 3,9 миллиона человек с этим диагнозом, то по итогам 2018 года их численность составила 4,8 миллиона человек. Антирейтинг регионов с самым высоким уровнем заболеваемости возглавляет Псковская область – 4,8 тысячи случаев на 100 тысяч населения.