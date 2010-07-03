В Минздраве заявили об отсутствии дефицита инсулина в России

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В министерстве здравоохранения прокомментировали ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что в стране наблюдается дефицит инсулина. Заявление пресс-службы ведомства цитирует ТАСС.
"В связи с публикацией в СМИ Минздрав России отмечает, что дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность", – подчеркнули в Минздраве.
Там добавили, что проблем с закупками препарата также нет, а Росздравнадзор каждый месяц проверяет цены на жизненно необходимые препараты.
В пятницу издание РБК писало, что с начала 2019 года почти 30% тендеров госучреждений на лекарства осталось без заявок. Отмечалось, что больше всего сорванных аукционов пришлось на инсулин, физраствор и вакцину против бешенства.
Ранее в Минздраве отчитались о перераспределении между регионами препарата, предназначенного для людей с ВИЧ. Так, из Самарской и Тверской областей препарат отправили в Москву, из Ненецкого автономного округа – в Алтайский край, из Забайкальского края – в Республику Тыва, а из Ханты-Мансийского автономного округа – в Тюменскую область. В ведомстве заверили, что после этого субъекты, где наблюдался дефицит, обеспечены соответствующими лекарствами на ближайшие 1–2 месяца.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: