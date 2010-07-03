В Минздраве заявили об отсутствии дефицита инсулина в России

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В министерстве здравоохранения прокомментировали ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что в стране наблюдается дефицит инсулина. Заявление пресс-службы ведомства цитирует ТАСС.

"В связи с публикацией в СМИ Минздрав России отмечает, что дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность", – подчеркнули в Минздраве.

Там добавили, что проблем с закупками препарата также нет, а Росздравнадзор каждый месяц проверяет цены на жизненно необходимые препараты.

В пятницу издание РБК писало, что с начала 2019 года почти 30% тендеров госучреждений на лекарства осталось без заявок. Отмечалось, что больше всего сорванных аукционов пришлось на инсулин, физраствор и вакцину против бешенства.

Ранее в Минздраве отчитались о перераспределении между регионами препарата, предназначенного для людей с ВИЧ. Так, из Самарской и Тверской областей препарат отправили в Москву, из Ненецкого автономного округа – в Алтайский край, из Забайкальского края – в Республику Тыва, а из Ханты-Мансийского автономного округа – в Тюменскую область. В ведомстве заверили, что после этого субъекты, где наблюдался дефицит, обеспечены соответствующими лекарствами на ближайшие 1–2 месяца.