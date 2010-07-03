Кабмин изучит возможность поставок в Россию иностранных лекарств

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Правительство РФ изучит возможность поставок в Россию некоторых иностранных лекарств, сообщает РИА Новости.
В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой уточнили, что Кабмин поручил Минздраву совместно с регионами проработать потребность по психотропным препаратам, незарегистрированным на территории страны.
К концу октября планируется ввезти не менее 10 тысяч упаковок препаратов иностранного производства, чтобы обеспечить нуждающихся детей, говорится в сообщении.
Кроме того, Минпромторгу и ФГУП "Московский эндокринный завод" поручили направить на основе сформированной потребности запрос зарубежным производителям о возможности поставки четырех психотропных препаратов. Речь идет о таких лекарствах, как "Диазепам", "Фенобарбитал", "Медозалам", а также "Клобзам", который в России не производится и не зарегистрирован.
Ранее стало известно, что в столице задержали женщину при получении на почте лекарства для больного ребенка. Об этом рассказала директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.
Она уточнила, что было возбуждено уголовное дело, которое должны передать в Следственный комитет. Мониава пояснила, что у ребенка задержанной эпилепсия, а врач назначил препарат "Фризиум".
19 августа прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного лекарства. Материалы проверки направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню, она будет проводиться под контролем Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В июле произошла аналогичная ситуация. Мать мальчика Елена Боголюбова, получившая посылку с запрещенным лекарством в почтовом отделении Москвы, не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Препарат изъяли, женщину задержали.
"Фризиум" – противосудорожное лекарство. Оно не зарегистрировано в России и содержит клобазам – психотропное вещество, оборот которого законодательно ограничен в России. В Минздраве намерены оценить эффективность этого препарата.
"Прямо и сейчас": задержания за лекарства
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