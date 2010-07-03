Неизлечимо больному ребенку не назначали "Фризиум" – Минздрав

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Лечащий врач не назначал тяжелобольному мальчику не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". В день консультации комиссия и консилиум не проводились, заявили РИА Новости в Минздраве, комментируя попытку матери ребенка получить препарат из-за границы.

Как уточнили в ведомстве, мальчик 2009 года рождения проходил консультацию в Институте педиатрии имени Вельтищева 28 февраля 2017 года. Тогда клобазам – таково международное непатентованное наименование "Фризиума" – упомянули в качестве потенциального резервного препарата, если другие средства окажутся неэффективными. После этого, сказано в сообщении Минздрава, "мама пациента больше не обращалась на консультацию". По данным ведомства, "лечащий врач ни очно, ни заочно с мамой не контактировал и не принимал участия в назначении клобазама".

Накануне в Центральном таможенном управлении заявили, что готовят материалы дела для передачи в МВД и прокуратуру. Как выяснилось, мать мальчика Елена Боголюбова, получившая посылку с запрещенным лекарством в одном из почтовых отделений Москвы, не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Запрещенное лекарство было изъято.

Ранее замдиректора хосписа "Дом с Маяком" Лидия Мониава рассказала, что маму неизлечимо больного ребенка задержали при попытке забрать посылку с лекарством "Фризиум", которое невозможно купить в России. У мальчика – болезнь Баттена. Он не может говорить и ходить, страдает от сильных судорог.

При этом в московском главке МВД подчеркнули, что сотрудники полиции не участвовали в задержании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле обеспокоены этим случаем.