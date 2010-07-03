Неизлечимо больному ребенку не назначали "Фризиум" – Минздрав

18:05
18:05
Поделиться в социальных сетях:
Фото: facebook.com/lida.moniava
Лечащий врач не назначал тяжелобольному мальчику не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". В день консультации комиссия и консилиум не проводились, заявили РИА Новости в Минздраве, комментируя попытку матери ребенка получить препарат из-за границы.
Как уточнили в ведомстве, мальчик 2009 года рождения проходил консультацию в Институте педиатрии имени Вельтищева 28 февраля 2017 года. Тогда клобазам – таково международное непатентованное наименование "Фризиума" – упомянули в качестве потенциального резервного препарата, если другие средства окажутся неэффективными. После этого, сказано в сообщении Минздрава, "мама пациента больше не обращалась на консультацию". По данным ведомства, "лечащий врач ни очно, ни заочно с мамой не контактировал и не принимал участия в назначении клобазама".
Накануне в Центральном таможенном управлении заявили, что готовят материалы дела для передачи в МВД и прокуратуру. Как выяснилось, мать мальчика Елена Боголюбова, получившая посылку с запрещенным лекарством в одном из почтовых отделений Москвы, не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Запрещенное лекарство было изъято.
Ранее замдиректора хосписа "Дом с Маяком" Лидия Мониава рассказала, что маму неизлечимо больного ребенка задержали при попытке забрать посылку с лекарством "Фризиум", которое невозможно купить в России. У мальчика – болезнь Баттена. Он не может говорить и ходить, страдает от сильных судорог.
При этом в московском главке МВД подчеркнули, что сотрудники полиции не участвовали в задержании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле обеспокоены этим случаем.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: