Мать больного ребенка не смогла показать рецепт на запрещенное в РФ лекарство

20:43
20:43
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Фото: скриншот телеканала Москва 24
Мать тяжелобольного ребенка, получившая посылку с запрещенным лекарством в одном из почтовых отделений Москвы, не смогла предъявить рецепт на этот препарат. Таможенные органы готовят материалы дела для передачи в МВД и прокуратуру, сообщила ТАСС начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова.
По ее словам, сотрудники таможни обнаружили таблетки с запрещенным в России веществом в международном почтовом отправлении. Они попросили получателя посылки – Елену Боголюбову – показать документы, подтверждающие, что ее сын нуждается именно в этом препарате. "Как только копии медицинских документов были привезены и предъявлены нам, мы реально убедились, что есть ребенок, есть заболевание, но нет рецепта от врача, который бы назначил этот препарат", – пояснила Анчипорова. Она также рассказала, что лекарства были изъяты.
Представитель таможни отметила, что у матери мальчика "есть рекомендации консилиума врачей, который говорит, что возможно применение данного препарата для прохождения лечения ребенком". Однако, подчеркнула Анчипорова, по рецепту назначены были совершенно другие лекарства.
"Готовим материал к передаче в прокуратуру и в МВД, уже эти правоохранительные органы будут принимать решение о судьбе этой женщины", – подытожила собеседница агентства. Она добавила, что после предоставления документов Елену Боголюбову отпустили домой.
Ранее замдиректора хосписа "Дом с Маяком" Лидия Мониава сообщила, что маму неизлечимо больного ребенка задержали при попытке забрать посылку с лекарством "Фризиум", которое невозможно купить в России. У мальчика – болезнь Баттена, поэтому он не может говорить и ходить, а также страдает от сильных судорог.
В московском главке МВД подчеркнули, что сотрудники полиции не участвовали в задержании.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле обеспокоены этим случаем. Он пообещал, что администрация президента свяжется с Минздравом и обсудит ситуацию.
Мать ребенка-инвалида рассказала об инциденте с задержанием
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