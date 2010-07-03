Мать больного ребенка не смогла показать рецепт на запрещенное в РФ лекарство

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Мать тяжелобольного ребенка, получившая посылку с запрещенным лекарством в одном из почтовых отделений Москвы, не смогла предъявить рецепт на этот препарат. Таможенные органы готовят материалы дела для передачи в МВД и прокуратуру, сообщила ТАСС начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова.

По ее словам, сотрудники таможни обнаружили таблетки с запрещенным в России веществом в международном почтовом отправлении. Они попросили получателя посылки – Елену Боголюбову – показать документы, подтверждающие, что ее сын нуждается именно в этом препарате. "Как только копии медицинских документов были привезены и предъявлены нам, мы реально убедились, что есть ребенок, есть заболевание, но нет рецепта от врача, который бы назначил этот препарат", – пояснила Анчипорова. Она также рассказала, что лекарства были изъяты.

Представитель таможни отметила, что у матери мальчика "есть рекомендации консилиума врачей, который говорит, что возможно применение данного препарата для прохождения лечения ребенком". Однако, подчеркнула Анчипорова, по рецепту назначены были совершенно другие лекарства.

"Готовим материал к передаче в прокуратуру и в МВД, уже эти правоохранительные органы будут принимать решение о судьбе этой женщины", – подытожила собеседница агентства. Она добавила, что после предоставления документов Елену Боголюбову отпустили домой.

Ранее замдиректора хосписа "Дом с Маяком" Лидия Мониава сообщила, что маму неизлечимо больного ребенка задержали при попытке забрать посылку с лекарством "Фризиум", которое невозможно купить в России. У мальчика – болезнь Баттена, поэтому он не может говорить и ходить, а также страдает от сильных судорог.

В московском главке МВД подчеркнули, что сотрудники полиции не участвовали в задержании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле обеспокоены этим случаем. Он пообещал, что администрация президента свяжется с Минздравом и обсудит ситуацию.