"Перепробовали все". Мать неизлечимо больного ребенка – о запрещенном лекарстве

Мать ребенка-инвалида рассказала об инциденте с задержанием

Мать неизлечимо больного ребенка, которую задержали при попытке забрать посылку с лекарством, пообщалась с телеканалом Москва 24.

"У меня ребенок-инвалид, который сидит на противосудорожных препаратах. Мы перепробовали все, которые были возможны и нам назначены. И начали давать препарат, который ему помог и которого в России нет. И то, что это противозаконно (заказывать незарегистрированные препараты в Сети. – Прим. ред.), об этом я узнала вчера. Что, оказывается, у нас в Минздраве нет системы поставки детям этих препаратов, которые жизненно необходимы и должны выдаваться по жизненным показаниям", – рассказала Елена Боголюбова в комментарии Москве 24.

Маму неизлечимо больного Миши Боголюбова задержали в Москве при попытке забрать посылку с лекарством "Фризиум", которое невозможно купить в России. Об инциденте рассказала заместитель директора хосписа "Дом с Маяком" Лидия Мониава.

В московском главке МВД, в свою очередь, сообщили, что сотрудники полиции не принимали участие в задержании.

Ребенок является пациентом детского хосписа. У него болезнь Баттена: он не может говорить и ходить, страдает от сильных судорог.

По словам Мониавы, мать мальчика задержали около семи сотрудников разных ведомств. С 23:00 у нее брали показания. Замдиректора хосписа заявила, что Минздрав должен сделать регламент обеспечения пациентов незарегистрированными препаратами, чтобы родители не добывали его сами, через интернет и нелегальные аптеки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот случай, отметил, что администрация президента свяжется с министерством здравоохранения по этому вопросу. Он также сообщил, что в Кремле обеспокоены случившимся. По его словам, ситуация частично разрешена – уголовное дело еще открыто.

Инцидент прокомментировали также в Центральном таможенном управлении РФ.

"Московская таможня выявила 400 таблеток. Мы отправили эти таблетки на экспертизу, которая показала, что они содержат вещество клобазам, которое включено в третий список постановления правительства № 681. Оно ограничивает оборот на территории РФ некоторых препаратов", – сказала руководитель отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления РФ Екатерина Анчипорова .

Она отметила, что препараты изъяты, Минздраву направлено письмо с просьбой разъяснить, насколько правомерно назначение. По результатам ответа министерства таможня примет дальнейшее решение, добавила Анчипорова.