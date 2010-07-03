В полиции опровергли задержание женщины на почте за посылку с лекарством

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Московская полиция не подтвердила информацию, появившуюся в СМИ, о задержании женщины, которая получила по почте не зарегистрированные в РФ лекарства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Уточняется, что полицейские не участвовали в задержании женщины.

Ранее в СМИ появилась информация, что 16 июля московские полицейские задержали Елену Боголюбову, которая заказала через интернет не зарегистрированный в России препарат от судорог. Полицейские пригрозили женщине уголовным делом о контрабанде психотропных веществ.

15 июля вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение Минздраву упростить процедуру выписки наркотических обезболивающих и психотропных препаратов на дому. Согласно поручению, предложения должны быть готовы до 19 августа 2019 года. Изменения будут внесены в приказ о форме бланков соответствующих рецептов.