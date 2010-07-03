Россияне начали экономить на лекарствах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Продажи лекарств в России в первые пять месяцев 2019 года упали на 3,7% в сравнении с 2018-м.
Сейчас это 2,1 миллиарда упаковок препаратов на 415 миллиардов рублей, сообщает газета "Известия". По замечанию экспертов, это первое падение фармрынка с 2015 года. При этом в денежном выражении продажи увеличились на 1,2%. В то же время в прошлые годы рост составлял 4–10%.
Больше всего россияне сократили траты на лекарства для борьбы с кожными заболеваниями, противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляка связывает это с падением реальных доходов россиян. Главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский согласен, что этот фактор влияет, но не только он. По его мнению, эпидемиологический сезон ОРВИ и гриппа в этом году не столь глубокий и продолжительный. Сокращение выручки от продаж "кожных" произошло из-за снижения цен акций, полагает эксперт.
В июне в министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Маркировку начали внедрять с февраля 2017 года, а с 1 января следующего года она станет обязательной. Себестоимость одной упаковки лекарства в среднем вырастет на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода − на 1,3 рубля.
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