Росздравнадзор изъял из обращения сироп с фенспиридом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Росздравнадзор изъял из обращения сироп "Сиресп", в состав которого входит фенспирид. Об этом говорится в документе на сайте ведомства.

Росздравнадзор уведомил аптеки о решении производителя АО "Медана Фарма" изъять из обращения все серии препарата "Сиресп" (МНН: Фенспирид). Контролировать изъятие лекарства поручено территориальным органам Росздравнадзора, уточнили в ведомстве.

В феврале из аптек РФ начали убирать французское лекарство от кашля "Эреспал", так как входящий в состав лекарства фенспирид, по мнению специалистов, вызывает нарушения сердечного ритма. В России этот препарат был включен в перечень жизненно важных.

Вслед за "Эреспалом" из аптек стали изымать таблетки и сироп от бронхита "Эпистат". При этом, по данным представителей Росздравнадзора, за последние десять лет случаев тяжелой реакции российских пациентов на фенспирид не отмечалось.