Голикова поручила упростить порядок выписки наркотических лекарств

Вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение Минздраву упростить процедуру выписки наркотических обезболивающих и психотропных препаратов на дому, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Согласно поручению, предложения должны быть готовы до 19 августа 2019 года. Изменения будут внесены в приказ о форме бланков соответствующих рецептов.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что россияне с неизлечимыми заболеваниями могут получить право на обезболивание. Впервые это будет прописано в законе. Правительство уже одобрило законопроект. Получать сильные обезболивающие люди смогут в стационаре, на дому и в амбулатории. Только в 2018 году на покупку таких лекарств правительство выделило 4,5 миллиарда рублей.
В феврале этого года Госдума приняла закон о паллиативной помощи. Как отмечают парламентарии, ее будут оказывать в каждом регионе: люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими препаратами. Поддержку будут оказывать медработники, которые прошли специальную подготовку, как в амбулаторных условиях, так и на дому, а также в условиях дневного стационара. При этом неизлечимо больные смогут рассчитывать на помощь волонтеров, сотрудников центров социального обслуживания и религиозных организаций.
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