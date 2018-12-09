В России могут узаконить право граждан на обезболивание

Россияне с неизлечимыми заболеваниями могут получить право на обезболивание. Впервые это будет прописано в законе, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Правительство уже одобрило законопроект.

Получать сильные обезболивающие люди смогут в стационаре, на дому и в амбулатории. Только в этом году на покупку таких лекарств правительство выделило 4,5 миллиарда рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.