"Мать в истерике". Замдиректора хосписа – о задержании женщины из-за лекарства

Лидия Мониава рассказала о задержании женщины за посылку с лекарством

Мать неизлечимо больного ребенка задержали в столице при попытке забрать посылку с лекарством, передает телеканал Москва 24. Речь идет о препарате под названием "Фризиум". В России его купить невозможно.

Миша Боголюбов – пациент детского хосписа "Дом с Маяком". У него болезнь Баттена: он не может говорить и ходить, страдает от сильных судорог. Заместитель директора хосписа Лидия Мониава рассказала о произошедшем инциденте.

"Накануне в 17:00 мама пришла на почту получать посылку, спокойно расписалась в квитанции и взяла коробку. В этот момент к ней со спины подошли два человека и сказали, что посылка арестована как контрабанда, так как в ней содержатся психотропные вещества, а сама она арестована до выяснения причин", – отметила она.

По словам Мониавы, там было около семи сотрудников разных ведомств. С 23:00 у мамы мальчика брали показания.

"В 11 часов вечера к бабушке Миши также приехали сотрудники с допросом. В данный момент мама с самого утра сидит у дознавателя, тоже пишет объяснение, у нее копируют документы". Замдиректора не смогла ответить, почему "Фризиум" не зарегистрирован в России. Она подчеркнула, что во всем мире он применяется для лечения детей с эпилепсией.

"Миша с рождения страдает от судорог, и мы перепробовали огромное количество российских противосудорожных препаратов, но, к сожалению, ничего не помогает, судороги у него очень сильные. Пока был "Фризиум", он эту ситуацию хоть как-то сдерживал и Миша не очень сильно мучился. Сейчас, когда "Фризиума" нет, и маме не отдали посылку, у него могут сильно усилиться судороги и он может попасть в реанимацию. Мы пока не знаем, что будет", – подчеркнула она.

Мониава считает, что Минздрав должен сделать регламент обеспечения пациентов незарегистрированными препаратами, чтобы родители не добывали его сами, через интернет и нелегальные аптеки. Также она рассказала о состоянии ребенка и его матери.

"Миша чувствует себя плохо. Вчера, пока не было мамы, у него началось желудочное кровотечение. Мама там сама на лекарствах, потому что в истерическом состоянии", – подчеркнула она.

По словам замдиректора хосписа, год назад была точно такая же история, когда маму другого пациента Арсения Конова задержала полиция, против нее было возбуждено уголовное дело.

"Мы тогда писали письмо в Минздрав, ходили на встречу, нам давали много обещаний, но прошел год, и ни один ребенок еще не получил незарегистрированный препарат через Минздрав", – заключила она.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали маму неизлечимо больного ребенка. Она заказала для сына лекарство, не зарегистрированное в России. В составе лекарства есть запрещенное вещество. Женщину допрашивали семь часов. Лекарство изъяли. В квартире провели обыск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены случившимся. По его словам, ситуация частично разрешена – уголовное дело еще открыто.

Он отметил, что данный вопрос уже затрагивался на прямых линиях, и глава Минздрава Вероника Скворцова пообещала разобраться в этой ситуации. Пресс-секретарь президента уточнил, что Кремль свяжется с министерством и попросит активизировать работу в этом направлении.